Asamoah nerazzurro fino al 2021

L’Inter, dopo De Vrij, ha ufficializzato anche l’acquisto di Kwadwo Asamoah, terzino ex Juventus. Il ghanese arriva a Milano a costo zero. L’esterno garantisce esperienza e qualità, oltre che quantità alla rosa di Spalletti.

L’allenatore di Certaldo avrà a disposizione un elemento, un interprete di sicura affidabilità per la corsia di sinistra. L’ex Udinese sarà il titolare di fascia nella prossima stagione. D’Ambrosio, dopo l’addio di Cancelo, tornerà a giocare sulla destra. ma il posto da titolare dipenderà da un eventuale futuro acquisto.

In questo senso, Florenzi è un profilo che piace e non poco alla dirigenza della società di Corso Vittorio Emanuele e, in particolar modo, a Luciano Spalletti che lo ha già allenato a Roma. Il terzino vorrebbe restare nella Capitale perchè legato all’ambiente, ma un suo addio non è da escludere. Prezzo del cartellino: 25 milioni di euro.

Il nome di Zappacosta resta sullo sfondo. Il giocatore, ex Torino, è un treno e sa farsi valere in entrambe le fasi di gioco. Il Chelsea lo valuta almeno 20 milioni di euro (la sua prima stagione in Inghilterra non è stata entusiasmante). Nei prossimi giorni ci potrebbe essere un incontro con il procuratore dle ragazzo Lucci, il quale è il medesimo di Vecino.