Inter, ufficializzato il nuovo direttore del marketing: ecco chi è

Inter, Luca Danovaro è il nuovo Chief Marketing Officer

FC Internazionale Milano è lieta di annunciare la nomina di Luca Danovaro in qualità di nuovo Chief Marketing Officer del Club.

Danovaro entrerà a far parte dell’organizzazione da inizio luglio e si occuperà delle strategie di sviluppo del brand. Inoltre opererà sulle attività di fan engagement, CRM, business e digital marketing.

“Sono onorato ed entusiasta dell’opportunità di intraprendere questa nuova sfida professionale – ha dichiarato il nuovo CMO nerazzurro -. Non vedo l’ora di lavorare con il team per portare tutta la mia esperienza al servizio della Società. L’obiettivo è quello di continuare a valorizzare il brand Inter globalmente attraverso innovazione e tecnologia. Ringrazio la Società per la fiducia e l’opportunità che hanno voluto concedermi”.

“Desidero dare il benvenuto a Luca a nome di tutto il Club – ha dichiarato il CEO nerazzurro Alessandro Antonello -. Sono certo che la professionalità e le affermate capacità manageriali che lo caratterizzano potranno essere di grande giovamento alla nostra Società”.

“L’operato di Luca potrà avvicinare ulteriormente i colori nerazzurri ai milioni di fans che seguono l’Inter da ogni angolo del mondo. Insieme desideriamo proseguire il cammino lungo il percorso che porta ai vertici del calcio europeo”.