(Gds) Inter – Udinese, le probabili formazioni: due novità per Spalletti

Inter – Udinese. Inter – Udinese sarà una partita importante per entrambe le compagini, reduci rispettivamente dalle sconfitte contro la Juventus e l’Atalanta. I nerazzurri non avranno a disposizione gli infortunati Dalbert e Vecino.

Le scelte di Spalletti

Inter – Udinese. Luciano Spalletti dovrebbe optare per il 4-3-3: in porta toccherà a Handanovic. In difesa da destra verso sinistra ci saranno D’Ambrosio, favorito nel ballottaggio con Vrsaljko, Skriniar, De Vrij e Asamoah. A centrocampo toccherà a Joao Mario, Brozovic e Gagliardini. In attacco scalpita Keita, ma si profila la conferma di Politano, Icardi e Perisic.

La risposta di Nicola

Inter – Udinese. La vigilia della squadra friulana, invece, è stata caratterizzata da notizie positive e negative. Gli uomini di Davide Nicola, infatti, non potranno contare sugli infortunati Samir e Teodorczyk, ma hanno recuperato Barak e Behrami. I bianconeri, dunque, dovrebbero scendere in campo con il 3-5-2: in porta ci sarà Musso. I tre difensori saranno Larsen, Nuytinck e Troost-Ekong. A centrocampo sugli esterni dovrebbero muoversi Ter Avest e D’Alessandro, in mezzo toccherà a Fofana, Behrami e Pezzella. In attacco giocheranno Pussetto e De Paul.

Le probabili formazioni

Inter (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Gagliardini, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Perisic.

Udinese (3-5-2): Musso; Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, Pezzella; Pussetto, De Paul.

