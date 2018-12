Inter – Udinese, le pagelle dei nerazzurri: Icardi letale, il peggiore è… (Gds)

Inter – Udinese – Dopo l’amara eliminazione in Champions League, l’Inter si rialza grazie al successo in campionato a San Siro contro l’Udinese. A decidere la sfida il rigore trasformato da Icardi al 76′. L’attaccante argentino, infatti, ha beffato Musso, con uno splendido cucchiaio.

I voti della Gazzetta dello Sport

La Rosea ha premiato come migliore in campo, il numero 9 dei nerazzurri, assegnandogli un bel 7 e paragonandolo per la sua capacità di trascinare al connazionale Leo Messi: “Nel suo piccolo, detto con assoluto rispetto, è il Messi dell’Inter. Quante volte in un Barca un po’ così ha risolto tutto Leo? Qui la soluzione è Maurito”. La palma di peggiore in campo, invece, è andata al centrocampista Borja Valero, che ha rimediato un bel 5, con la seguente motivazione: “Quasi commuovente negli ultimi tempi, ma in debito d’energie ieri. Scelta, in partenza condivisibile ma rinnegata dal campo, tanto che è il primo cambio”.

Le altre valutazioni

Bene anche Politano con 6,5, Vrsaljko, Skriniar, de Vrij, Asamoah, Joao Mario, Lautaro Martinez e Spalletti con 6. Insufficienti le prove di Brozovic, Keita Balde e Perisic. Non valutabili le prestazioni di Handanovic e Nainggolan.

