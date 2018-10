Inter TV | PSV Inter, lo sfogo di Madonna: “Non meritavamo…”

PSV Inter, parla Madonna

Il tecnico dell’U19 nerazzurro, Armando Madonna, sconfitto nel pomeriggio per 2 a 1 dal PSV, ha commentato, ai microfoni di InterTV, l’andamento della gara di Youth League.

Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro

“E’ un peccato perchè oggi non meritavamo di perdere. Eccezion fatta per i primi minuti di gioco, la squadra è stata brava a passare in vantaggio e a controllare i ritmi del match”. Poi la rimonta del PSV: “Ci è mancata la cattiveria con cui avremmo dovuto cercare il secondo gol e nel finale siamo stati puniti su due nostri errori. Psicologicamente è dura ma oggi ho visto i miei calciatori interpretare al meglio la gara e mostrare un atteggiamento propositivo e determinato”.

Siamo delusi anche per l’infortunio occorso a Gabriele Zappa negli ultimi minuti di partita e per cui siamo rimasti anche in inferiorità numerica. Oggi, però, nel complesso i miei ragazzi sono stati bravi. Per me era importante lavorare sull’atteggiamento e quello messo in campo oggi mi ha soddisfatto. Dobbiamo continuare su questa squadra per continuare a migliorare e fare bene in campionato. Il risultato verrà poi di conseguenza”.

Fonte: Inter TV

