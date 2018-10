Colidio e Pompetti intervistati da Inter TV

Facundo Colidio e Marco Pompetti sono stati intervistati dal canale tematico ufficiale dei nerazzurri, Inter TV. I due ragazzi hanno illustrato il loro punto di vista riguardo la seconda giornata di Youth League, che ha visto affrontarsi PSV ed Inter. I nerazzurri sono usciti sconfitti per 2 a 1.

Le dichiarazioni di Pompetti

“Oggi abbiamo disputato una buona partita, dispiace per il finale di gara in cui siamo calati e il PSV è riuscito a ribaltare il punteggio. Nonostante la sconfitta siamo soddisfatti della nostra prova e dobbiamo continuare a lavorare per poter migliorare. Oggi, rispetto al Sassuolo, siamo stati più compatti, abbiamo sofferto insieme e ci siamo resi più pericolosi in attacco”.

Quelle di Facundo Colidio

“Per la partita disputata non meritavamo affatto di perdere. Sappiamo che è importante dare tutto fino alla fine della partita e dobbiamo continuare sulla strada intrapresa quest’oggi. Mancano ancora tante partite, speriamo ancora di poter passare il turno”.

Fonte: Inter TV

