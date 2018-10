Inter TV | Parla Milito, dichiarazioni importanti: “Icardi è maturato tanto e…”

Le parole di Milito

L’eroe del triplete, Diego Alberto El Principe Milito, ha parlato ai microfoni di Inter TV, dall’Inter del passato sino ai giorni nostri.

“Ogni derby è diverso, ma sempre una partita speciale. Mi auguro davvero che l’Inter possa fare una grande partita e riesca a vincere”.

I ricordi dei Derby passati:

“I derby sono speciali in ogni città, ognuno ha la sua specialità, ma sicuramente quello di Milano è uno dei più sentiti. Io ho avuto la fortuna di segnare tanti gol in queste partite, ma contava sempre la vittoria del gruppo e spesso abbiamo vinto. La mia preparazione per le partite era sempre la stessa, anche per il Derby: massima concentrazione, i minimi dettagli facevano la differenza”.

La tripletta nel derby?

“Qualcosa di bello che rimarrà per sempre nel mio cuore perché non è mai facile segnare 3 gol in un Derby, per me sempre una grande emozione”.

I prossimi incontri dell’Inter, un tour de force?

“L’Inter ha di fronte un calendario durissimo, ma credo che sia in grado di affrontare tutte le partite, una alla volta, facendo una grande prestazione essendo una buona squadra”.

Icardi?:

“È maturato tanto, è un giocatore importante per la squadra. Ha dimostrato tanto all’Inter e continua sempre, spero che possa andare avanti così”.

I tuoi compagni, come li hai trovati?

“Una grande emozione ritrovare grandi amici dopo tanto tempo. Sicuramente siamo tutti invecchiati, ma abbiamo vissuto bellissimi momenti insieme e ricordarli è sempre una grande emozione”.

Leggi anche:

Inter Nike | La maglia celebrativa per i 20 anni, Nike esce allo scoperto

Inter e Nike pronte a lanciare una divisa speciale

Maglia Inter 19/20, in anteprima le foto della nuova divisa, cambiamento epocale