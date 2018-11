Inter TV | Dalbert svela il segreto delle vittorie dell’Inter: “Nasce da”

Dalbert elogia il lavoro settimanale

Il terzino nerazzurro, Dalbert, ha parlato ai microfoni di Inter TV, elogiando il lavoro settimanale di tutto lo staff dei nerazzurri. Per il brasiliano una buona prova nonostante l’infortunio.

Le parole del terzino nerazzurro

“L’importante è la vittoria della squadra, per quanto mi riguarda gioco dove mi chiede il mister. Nona vittoria nelle ultime dieci? È una continuità che nasce dal lavoro di tutti i giorni, della squadra, del mister e dello staff tecnico. Ci aiuta essere così costanti. Mi trascino un piccolo problema dalla partita contro il Parma, fortunatamente ho fatto gli esami e non hanno evidenziato nulla, continuo comunque a fare trattamenti al piede. Oggi dopo un contatto mi si è riacutizzato il problema, ma la voglia di giocare è stata però più forte di qualunque fastidio. Un voto a questa Inter? Direi dieci: per la partita di oggi, il lavoro durante la settimana, l’ambiente”.

