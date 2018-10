Inter TV | Nainggolan, parole da non sottovalutare: “Ho visto tanta…”

Nainggolan ai microfoni di Inter TV

Il centrocampista belga, Radja Nainggolan, autore del gol del pareggio momentaneo dell’Inter, ha commentato ad Inter TV la gara.

“Dopo il gol del PSV, non abbiamo mollato il ritmo, abbiamo continuato a credere in quello che stavamo facendo, abbiamo cercato il risultato e abbiamo meritatamente vinto”.

Sul gol:

“Per me l’importante non è chi fa gol, ma il riusltato di squadra. Importante anche che abbiamo sofferto tutti insieme, ma siamo rimasti un gruppo”.

Il gioco espresso:

“Abbiamo girato benissimo la palla, sempre com calma. Devo dire che abbiamo giocato bene. Sono contento soprattutto per i ragazzi che giocano la prima esperienza in Champions League. In loro ho visto tanta tranquillità con la palla tra i piedi. Posso fare solo i complimenti per la partita di sta sera”.

Non sono da sottovalutare le parole del “Ninja”, nonostante la poca esperienza all’Inter non sono tremate le gambe, anzi, il coraggio e la personalità sono qualità che non mancano a questa compagine, sempre pronta a reagire, nonostante lo schiaffo iniziale.

Condizione fisica:

“Fisicamente sto meglio, sto cercando di dare il massimo ogni volta che entro in campo e di aggiungere la mia esperienza alla squadra”.

Il post Instagram del belga

“Vittoria in rimonta su un campo non facile… e 6 su 6… avanti cosi… complimenti a tutti💪🏻💪🏻💪🏻”.

Fonte: Inter TV