Inter TV | Madonna carica i suoi: “Dobbiamo riscattare…”

Inter TV, parla Madonna

Il tecnico della Primavera, Armando Madonna, ha parlato ai microfoni del canale tematico ufficiale dei nerazzurri, in merito alla sfida di Youth League contro il Barcellona.

In merito alla Fiorentina

“Ci è capitato troppe volte di andare in vantaggio e poi essere recuperati, proprio come successo con la Fiorentina. Siamo arrabbiati perchè dopo un primo tempo giocato bene dovevamo avere più cattiveria nel ricercare il gol del 2-0 e chiudere la partita. Nel secondo tempo loro ci hanno creduto di più: con le palle lunghe ci hanno messo in difficoltà e negli episodi sono anche stati un po’ più fortunati di noi. Siamo dispiaciuti ma il nostro pensiero è rivolto al lavoro quotidiano per crescere e migliorare nel più breve tempo possibile”.

Sulla sfida contro il Barcellona

“Dobbiamo interpretare tutte le partite al massimo delle nostre possibilità e metterci sempre l’intensità giusta. Contro il Barça sarà una partita importante e sarà l’occasione giusta per riscattarci dopo la sconfitta subita con la Fiorentina”. “In questo momento abbiamo bisogno di migliorare: lottare su ogni palla, essere più concreti e avere sempre la giusta determinazione. Per affrontare i blaugrana servirà sicuramente grande personalità, loro giocano un bel calcio ma noi non dovremo limitarci ad arginare i nostri avversari. Cercheremo di proporre il nostro calcio, di attaccare e di creare occasioni per vincere la partita” ha concluso il tecnico”.

Fonte: Inter.it