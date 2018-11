Inter TV | Lautaro Martinez, parole importanti: “Sono qui perchè…”

Lautaro Martinez ai microfoni di Inter TV

L’attaccante argentino dell’Inter, Lautaro Martinez, ha parlato ai microfoni del canale tematico ufficiale della società, Inter TV.

“Giocare nell’Inter per me è molto importante. Sono qui perché l’ho scelto io, voglio restarci”. Il Toro chiarisce subito la sua volontà di continuare a vestire la maglia dell’Inter, allontanando possibile allusioni ad un possibile allontanamento. L’argentino non ha trovato molto spazio, complice anche l’ottimo periodo di forma del capitano nerazzurro, Mauro Icardi.

La calma e la pazienza sapranno premiare, in futuro, il giovane Toro. Presto arriverà il suo momento. Ad ora soltanto 7 presenze stagionali condite da un gol contro il Cagliari. E’ stato decisivo contro il Barcellona, giocata sensazionale per il pareggio dei nerazzurri. Il ragazzo si farà, ma serve tempo.

Fonte: InterTV e Repubblica