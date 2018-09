Inter TV | Il giovane portiere è carico e pronto a giocare: “Sarà l’occasione”

Inter TV, le dichiarazioni di Dekic

Il giovane portiere della Primavera dell’Inter, Vladan Dekic, ha parlato ai microfoni del canale tematico ufficiale dei nerazzurri. Settimana prossima i ragazzi di Madonna esordiranno contro il Bologna, gara valida per la prima giornata di campionato.

Le parole di Dekic

“Non vediamo l’ora di cominciare la nuova stagione. L’inizio posticipato del campionato ci ha consentito di allenarci maggiormente e di conoscere ancor di più il mister. Madonna rappresenta per noi un grande cambiamento rispetto agli ultimi 4 anni. Col tecnico ci troviamo benissimo e il ritiro è stato molto utile per capire le sue idee di gioco. Ora è fondamentale continuare a lavorare sodo per fare sempre più gruppo e conoscerci meglio come squadra. E’ importante per noi cominciare bene. In Youth League affronteremo squadre fortissime, sarà bello confrontarsi con Tottenham, Barcellona e PSV Eindhoven. Allo stesso tempo però dovremo qualificarci. Non vedo l’ora di scendere in campo: sarà la giusta occasione per dimostrare il nostro livello”.

Fonte: Inter TV

