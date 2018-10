Inter Tv | Icardi avverte tutti:” Continuiamo a vincere e…”

Icardi vuole raggiungere grandi traguardi: “Non contano i miei gol ma é importante vincere”

L’indomani la bella vittoria in Champions contro il PSV per 2-1, in casa Inter c’è molto entusiasmo in vista dei prossimi impegni. In testa al proprio girone in Europa con il Barcellona, i nerazzurri sperano nella scalata in classifica anche in serie A cercando di iniziare a spaventare Juventus e Napoli. Il ritrovato Icardi è intervenuto a Inter TV dove ha espresso tutta la sua felicità per la vittoria di ieri e i prossimi obbiettivi.

“È stata una serata bellissima – ammette -. Era importante far bene per come si sta sviluppando il girone. Dopo la vittoria contro il Tottenham sapevamo di poter raggiungere la testa della classifica e siamo scesi in campo per prenderci i tre punti anche contro il Psv”. Una vittoria arrivata grazie a un suo gol: “Ci ho creduto, ho avuto la fortuna che il portiere si è scontrato con il suo difensore e mi ha lasciato la porta libera”.Domenica i nerazzurri faranno visita alla Spal: “Prepareremo la partita nel migliore dei modi. Quando si vince si torna sempre in campo col sorriso e si lavora meglio”.