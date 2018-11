Inter, tutte le combinazioni verso gli ottavi di finale: i nerazzurri si qualificano se…

L’Inter vede gli ottavi di finale di Champions Legue, ecco quello che potrebbe accadere e che cosa serve ai nerazzurri

Un punto d’oro conquistato contro il Barcellona, l’Inter di Luciano Spalletti si avvicina al primo obiettivo stagionale: la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri sono al secondo posto con 7 punti in classifica nel gruppo B. Davanti il Barcellona a quota 10 punti, già qualificato agli ottavi di finale, primo club a raggiungere questo traguardo.

Dietro ai nerazzurri, il Tottenham di Mauricio Pochettino con 4 punti. Ier sera è arrivata una vittoria in rimonta contro il Psv. Una doppietta di Harry Kane nel finale di partita mantiene in vita gli Spurs per il discorso qualificazione.

Le combinazioni

L’Inter ha nelle mani il proprio destino. Il 28 novembre prossimo, i nerazzurri potrebbero conquistare il passaggio agli ottavi di finale. A Londra, contro il Tottenham, basterà un punto agli uomini di Spalletti per avere la matematica certezza della qualificazione.

In caso di sconfitta contro gli inglesi, bisognerà analizzare due tipi di risultati. Se l’Inter dovesse perdere 3-2 o 4-3, i nerazzurri sarebbero ancora avanti in classifica rispetto al Tottenham in caso di arrivo a pari punti. In questo caso, basterà ottenere un risultato migliore della squadra londinese nell’ultimo turno, con l’Inter impegnata in casa contro il Psv e il Tottenham in trasferta a Barcellona. In caso di sconfitta a Londra con più di due gol di scarto, l’Inter dovrà vincere contro il Psv e sperare che il Tottenham non vinca in casa del Barcellona.

Arrivo a pari punti

Ecco che cosa verrà tenuto in considerazione in caso di arrivo a pari punti. Questo è l’ordine da considerare: classifica avulsa, differenza reti nella classifica avulsa, maggior numero di gol segnati in trasferta (nella classifica avulsa), differenza reti generale, maggior numero di gol segnati, coefficiente Uefa.

L’Inter ha in mano il proprio destino. Pochi conti da fare: il prossimo match è decisivo. I nerazzurri hanno le carte in tavola per uscire da Wembley con il punto fondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale. Il prossimo 28 novembre, l’Inter si gioca il match point.