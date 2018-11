Inter – Trevisani: “La gara con gli Spurs ha cambiato tutto”

Trevisani: “Icardi e Vecino hanno svoltato la stagione”

Riccardo Trevisani, giornalista di Sky sport 24, elogia l’Inter, la quale sta vivendo un ottimo periodo di forma in campionato. Il professionista, oltre a definire i pregi e i difetti della squadra di Spalletti, ha individuato anche la gara che ha segnato la svolta in questa stagione. “Tanti applausi per l’Inter. Dalla partita col Tottenham è cambiato che la squadra aveva scarsa convinzione nei propri mezzi. Quei due gold i Icardi e Vecino hanno completamento svoltato la stagione. Ha trovato forza e gioco. Joao Mario? Qui c’è la bravura di Spalletti di ripescare giocatori. La fortuna è delle squadre forti. Se l’Inter questo processo di crescita, l’anno prossimo può impensierire la Juventus“ – ha dichiarato il giornalista -.

La prossima gara di campionato vede l’Inter impegnata al Meazza contro il Genoa, reduce dalla sconfitta rimediata con il Milan sempre a San Siro. Luciano Spalletti, allenatore della formazione meneghina, dovrebbe cambiare alcuni interpreti in vista dell’incontro con Piatek e compagni. Il manager di Certaldo vuole avere tutti i suoi giocatori al massimo della forma e, per questo motivo, deve dar loro minutaggio. Uno dei giocatori sicuri del posto dovrebbe essere Lautaro Martinez, il quale farà rifiatare Icardi in vista del ritorno con il Barcellona. Anche De Vrij dovrebbe giocare dal primo minuto.