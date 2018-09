Trevisani: “Keita può sostituire Icardi”

L’Inter, grazie al mercato, ha risolto un problema che ha limitato e non poco la formazione nerazzurra nell’ultima stagione. Si tratta dle ruolo di punta centrale. Icardi è stato costretto a fare gli straordinari nel precedente campionato per via della mancanza di alternative adeguate. Eder si è spesso dimostrato al di sotto delle richieste di Spalletti, allenatore della squadra milanese. Visto l’infortunio di Lautaro Martinez, l’allenatore di Certaldo ha in mente una soluzione, una soluzione che si chiama Keita Balde.

“Keita con la Lazio, in Serie A, ha fatto 12-13 gol, è andato via dall’Italia e ha fatto esperienza, ha fatto bene da esterno e anche da centrale, per questo credo che non ci sia un problema di sostituzione di Icardi così grosso, non quanto c’era la scorsa stagione, almeno” – ha affermato il giornalista. Il senegalese, di ritorno dallesfide giocate con la sua Nazionale, ha voglia di mettersi in gioco, ha voglia di dimostrare a Spalletti tutto il suo valore. Gli errori di Vologna sono già un ricordo. Il Parma, la sfida contro gli emiliani, è alle porte e l’ex Lazio è pronto a prendersi il suo posto al centro dell’attacco interista. Il suo impiego dal primo minuto è molto quotato.