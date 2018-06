Inter, tre giovani via: altre plusvalenze per il club nerazzurro

Manca poco a Piero Ausilio per far quadrare i conti con l’Uefa

Piero Ausilio continua a lavorare per rafforzare l’Inter. In primis però deve far quadrare il bilancio, con plusvalenze per circa 40 milioni.

Il tutto, sfruttando l’ottimo mercato che hanno i giovani nerazzurri. La Gazzetta dello Sport riporta che oggi dovrebbe essere la giornata giusta per il passaggio di Alessandro Bastoni alla SPAL; il difensore di proprietà dell’Inter lascerà quindi l’Atalanta con un anno d’anticipo.

L’Inter ha acquistato Bastoni un anno fa lasciandolo però in prestito all’Atalanta fino al 30 giugno del 2019 ma il poco spazio trovato dal classe ’99 con Gian Piero Gasperini sommato all’operazione che porterà Davide Bettella a Bergamo in cambio di 7 milioni di euro permetterà a Piero Ausilio di prelevarlo subito per poi girarlo in prestito alla SPAL.

Non solo Bastoni, via anche Bakayoko e Odgaard

L’attaccante Alex Mohamed Bakayoko, appena tornato all’Inter dopo il prestito al Sochaux in Francia, nella prossima stagione dovrebbe giocare in Serie B. Sempre secondo la rosea, il franco-ivoriano classe ’98 piacerebbe molto al Pescara, che sarebbe vicinissimo all’accordo con il club di Corso Vittorio Emanuele.

Altro attaccante che potrebbe lasciare l’Inter è il 19enne danese, Jens Odgaard. Il mancino è a un passo dal Bologna. La Gazzetta dello Sport, che parla delle plusvalenze necessarie all’Inter per rientrare nei paletti imposti dal fair play finanziario. Dopo la cessione di Valietti e Radu al Genoa, Bettella all’Atalanta e Zaniolo e Santon alla Roma, sarà la volta proprio di Odgaard e Pinamonti.