Inter, trattativa calda tra Thohir e Suning per le quote: dalla Roma in arrivo…

Ieri l’approvazione del bilancio, ma non è finita

Inter – Il cda nerazzurro ha approvato il bilancio al 30 giugno 2018. Perdita di circa 18 milioni di euro, dato in miglioramento rispetto ai 24 milioni del 2017.

Buone notizie per quanto riguarda il Fair-play finanziario, con l’Inter che ritiene di averne rispettato i parametri (al netto delle spese per il settore giovanile e per le infrastrutture). I ricavi consolidati netti (escluso il player trading) sono aumentati del 6% rispetto allo stesso periodo di un anno fa e dovrebbero superare i 280 milioni di euro. Il cda ha anche fissato la data dell’assemblea dei soci, durante la quale dovrebbe essere nominato il nuovo presidente: si svolgerà il prossimo 26 ottobre.

All’Inter è in arrivo un nuovo dirigente dalla Roma: dopo Luca Danovaro, il club nerazzurro ha strappato alla società giallorossa anche Matteo Pedinotti, nel suo curriculum ci sono anche sei anni in Nike. Come si legge stamane sul Corriere dello Sport “Lavorerà per Inter Media House prendendo il posto di Giuliano Giorgetti, passato a Eleven Sports Italia. Ieri mattina intanto in sede il cda nerazzurro ha approvato il progetto di bilancio (passivo intorno ai 18 milioni; migliore rispetto al -24,6 del 2016-17) che sarà sottoposto all’approvazione dall’assemblea dei soci in programma il 26 ottobre. Al netto delle plusvalenze, i ricavi sfiorano i 300 milioni. La trattativa per l’acquisto delle quote di Thohir da parte di Suning è entrata in una fase calda e potrebbe chiudersi entro un mese”.

Fonte: Corriere dello Sport