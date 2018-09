Inter Tottenham | Emergenza in difesa per i nerazzurri: le possibili soluzioni

Inter Tottenham | I nerazzurri arrivano alla prima gara di Champions senza terzini: ecco le possibili soluzioni

Inter Tottenham | Non c’è troppo tempo per rimuginare sulla gara di ieri contro il Parma persa per uno a zero grazie alla rete del figliol prodigo Di Marco. I nerazzurri infatti dovranno già concentrarsi sulla gara di martedì. E non sarà una gara qualsiasi, visto che si tratta del match che segnerà il ritorno dei nerazzurri in Champions League dopo un’assenza lunga sei anni. Tuttavia la gara di ieri ha lasciato in eredità, oltre alla delusione della sconfitta e un preoccupante malumore, anche un problema non di poco conto. Danilo D’Ambrosio infatti è stato costretto a lasciare il campo in seguito ad un infortunio. L’assenza del terzino italiano complica e non poco la situazione di Luciano Spalletti. Questo perché in quella posizione anche Vrsaljko è alle prese con un infortunio, e Dalbert non è stato inserito nella lista Champions. L’unico effettivo arruolabile è dunque Asamoah.

Le alternative

Lo stesso Spalletti ha parlato nel post partita di ieri di questa emergenza. E le possibili soluzioni prospettate dal tecnico nerazzurro sono fondamentalmente due. La prima prevede di adattare in quel ruolo Milan Skriniar, come avvenuto nel finale di gara di ieri. Ciò implicherebbe di schierare al centro della difesa, a fianco a De vrij Joao, Miranda. La seconda soluzione prevede invece di rinunciare di fatto all’utilizzo di un terzino destro puro e schierare la difesa a tre. Il ruolo di esterno destro a tutta fascia verrebbe quindi ricoperto, con ogni probabilità, da Antonio Candreva.