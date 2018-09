Inter Tottenham: una rivelazione che deve stimolare i nerazzurri

Inter hai un calciatore che può fare la differenza

L‘Inter esordisce in Champions, dopo sei anni questa sera alle 18.55 contro il Tottenham. Una gara davvero suggestive per due squadre che vengono da due sconfitte in campionato,rimediate rispettivamente contro Liverpool e Parma. La squadra di Luciano Spalletti dovrà fronteggiare le tante pressioni per un inizio di stagione deludente.

Poche ore e saranno formazioni ufficiali intanto, il tecnico degli Spurs, Pochettino svela un clamoroso retroscena su Keita Balde:

““Sì, è vero. Lo seguo da quando cresceva nel Barcellona mentre io ero all’Espanyol. È sempre un profilo interessante per noi ma poi ha scelto il Monaco. Resta un ottimo attaccante. Non vedo l’ora di affrontarlo”

Il senegalese è stato voluto dal tecnico di Certaldo soprattutto per la sua abilità nel saltare l’uomo ma anche per la polivalenza in attacco. Al momento non ha potuto sfruttare al meglio le sue caratteristiche in quanto è stato sempre schierato da punta centrale al posto di Mauro Icardi.