Inter – Tottenham: probabili formazioni e statistiche

Il big match londinese tra Inter e Tottenham si fa sempre più vicino. Domani l’Inter scenderà in campo per conquistare l’accesso gli ottavi di Champions League, è tempo di scaldare i motori e carpire le prime informazioni riguardo le probabili formazioni delle due squadre. All’avvicinarsi della partita ecco che si iniziano a tirare le somme ed ecco, come riporta Euro Sport, alcune statistiche e curiosità sul match.

Il Tottenham ha vinto le precedenti due partite casalinghe contro l’Inter, 3-1 nella Champions League 2010-11 e 3-0 nell’Europa League 2012-13.

L’Inter non ha mai lasciato la sua porta inviolata nei cinque precedenti incontri con gli Spurs in tutte le competizioni, anche se non è riuscita a segnare solo in uno.

Questa sarà la prima partita ufficiale dell’Inter allo stadio di Wembley.

Se perde questa partita, il Tottenham sarà eliminato dalla Champions League.

L’Inter ha segnato tre dei suoi cinque gol in questa edizione della Champions League dal minuto 85 in poi, compresi i due contro il Tottenham alla prima giornata.

Se l’Inter non perde questa partita, si qualificherà agli ottavi di UEFA Champions League. I nerazzurri sono stati eliminati una sola volta nella fase a gironi nelle loro 11 precedenti campagne nella competizione (2003-04).

Mauro Icardi ha segnato in cinque delle sue ultime sei partite giocate in una competizione europea (cinque gol in totale) e in tre delle sue quattro partite disputate in Champions League.

Le probabili formazioni

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Sanchez, Alderweireld, Davies; Dier, Eriksen; Lucas, Alli, Son; Kane. All. Pochettino

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti

