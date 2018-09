Inter Tottenham, Di Canio: “Inglesi più collaudati, ma per l’Inter potrebbe essere…”

Inter Tottenham, Paolo Di Canio ha parlato del match di Champions League, dando un consiglio ai nerazzurri

Dopo il passo falso in campionato, Inter Tottenham è il match che potrebbe rilanciare i nerazzurri. Un avvio difficile per la squadra di Spalletti, con solo una vittoria in quattro giornate. Martedì arriva il Tottenham a Milano, con la squadra di Pochettino che arriva da due sconfitte consecutive in Premier League.

Dagli studi di Sky Sport, Paolo Di Canio ha parlato del match di martedì sera. L’opinionista ha dato un consiglio a Spalletti e alla squadra nerazzurra: giocare a viso aperto.

Le parole di Di Canio

Paolo Di Canio ha così commentato: “Il Tottenham è una squadra più collaudata. Per l’Inter potrebbe essere la partita della scossa, devono giocare a viso aperto. Vado, rischio anche il due contro due in fase difensiva. Un risultato positivo potrebbe dare la scossa”.

Gli inglesi non stanno attraversando un periodo positivo in Premier League. Dopo tre vittorie nelle prime tre giornate, sono arrivate due sconfitte di fila. E’ la fase difensiva a preoccupare nelle ultime partite. La squadra di Pochettino commette molti errori, visti sia contro il Watford che contro il Liverpool, match persi in campionato. L’Inter dovrà osare, perchè gioca in casa, perchè deve vincere e perchè deve dare risposte concrete dopo questo inizio difficile di stagione.