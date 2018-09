Inter-Tottenham: cresce l’attesa. Saranno circa 60mila a San Siro

La Scala del calcio torna lo scenario della Champions: attesi in 60mila per Inter-Tottenham

Sarà una settimana importante quella che aspetta l’Inter dopo la sosta per gli impegni della Nazionali. Prima la sfida contro il Parma in campionato, poi il debutto in Champions League contro il Tottenham. Un girone di ferro quello dei nerazzurri con gli inglesi, il Barcellona e il PSV. Non facile ma non impossibile. Cresce l’attesa da parte dei tifosi nerazzurri con San Siro che conterà circa 60mila persone per il debutto dei nerazzurri, come annunciato su Sky Sport. E’ sarà proprio il pubblico, forse, l’uomo in più per gli uomini di Spalletti.

Lo svantaggio che hanno i nerazzurri, sempre secondo l’analisi di Sky Sport, è la poca esperienza in campo europeo. Per molti, infatti, sarà la prima volta in particolare per i Icardi che in cinque anni è riuscita a conquistarla solo lo scorso anno nell’ultima di campionato con la Lazio vinta per 3-2. C’è chi invece una Champions l’ha vinta proprio con i nerazzurri e stiamo parlando di Andrea Ranocchia anche se non sarà uno dei titolari almeno contro il Tottenham.