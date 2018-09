Inter-Tottenham 2-1| Icardi: “Una vittoria che ci rende felici”

Icardi commenta la vittoria dell’Inter contro il Tottenham: “Abbiamo giocato per vincere”

Una vittoria importantissima quella dell’Inter contro il Tottenham per 2-1 arrivata nei minuti finali di gioco grazie alle reti di Icardi e Vecino. Dopo una gara sottotono soprattutto nel secondo tempo è arrivata la vittoria che proietta i nerazzurri in testa alla classifica del girone insieme al Barcellona vittorioso per 4-0 sul PSV. Icardi è tornato al gol nel modo migliore: un eurogol che ha sbloccato i suoi compagni fino a conquistare i tre punti.

“E’ una vittoria che ci piace molto, e soprattutto ci da fiducia“, ha dichiarato Icardi a fine partita ai microfoni di Sky Sport. Spalletti si aspettava una risposta dai suoi e così è stato: “Era quello che si aspettava il mister, noi abbiamo giocato per vincere. Sappiamo nelle qualità che abbiamo. Questa vittoria ci da la carica giusta per continuare a lavorare con serenità anche perchè il girone è lungo e bisogna rimanere concentrati“. L’attaccante ha chiuso con una battuta sul suo gol e quello di Vecino: “La mia rete e quella di Vecino ci hanno portato alla vittoria ma non conta chi segna, l’importante è vincere”.