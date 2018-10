Inter, torna il campionato e si ripropone la staffetta in attacco

Icardi o Lautaro contro la Spal?

L’Inter, reduce dal successo in Champions contro il Psv, vuole continuare a giocare, a vincere anche per recuperare terreno rispetto a Napoli e Juventus. I ragazzi di Luciano Spalletti stanno attraversando un buon momento di forma, soprattutto, dal punto di vista fisico.

In Olanda, Icardi e compagni hanno messo in mostra una forza d’animo, una reazione di primo livello. I sei punti in classifica nel girone europeo sono frutto di due rimonte, sono frutto del carattere che la squadra milanese sta, lentamente, costruendo al suo interno.

Le seconde linee scalpitano

I giocatori conoscono l’importanza della maglia che indossano e l’importanza della stagione che stanno attraversando. Ogni gara, ogni partita può essere decisiva e, per questo motivo, deve essere conquistata, vinta. A Ferrara, Spalletti sta riflettendo sulla formazione da mettere in campo. Dopo l’impegno di domani (7 ottobre), infatti, ci sarà la sosta per le Nazionali e molti giocatori non saranno a disposizione del tecnico di Certaldo per diversi giorni.

La squadra che ha vinto in Olanda ha vinto e convinto, ma ci sono alcune seconde linee che scalpitano. uno di questi è Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, connazionale di Icardi, si è messo in mostra nella prima da titolare contro il Cagliari, segnando anche un gran gol. Il numero 10 della formazione nerazzurra insidia Icardi per il ruolo di punta titolare contro la Spal. Il capitano, in questo momento, parte favorito anche perchè ha il piede caldo ed è in forma sia a livello fisico sia a livello mentale.

L’ex tecnico della Roma deciderà nelle prossime ore. Un altro giocatore che potrebbe partire dal primo minuto è Keita. Il senegalese si gioca il posto con Perisic sulla sinistra. La corsia opposta è di Matteo Politano, l’uomo più in forma del momento nerazzurro.