Inter Torino, ballottaggi in tutti i reparti: la probabile formazione

Inter Torino, la probabile formazione in vista del match contro i granata

Inter Torino, i nerazzurri sono chiamati ad un pronto riscatto dopo lo scivolone all’esordio in campionato contro il Sassuolo. Luciano Spalletti ha convocato 24 giocatori, con il rientro di Nainggolan. Per il match di domani sera, il tecnico nerazzurro dovrebbe schierare la formazione con un 4-2-3-1.

L’undici che scenderà in campo non è ancora definito. Queste le probabili scelte di Spalletti. In porta, confermato Handanovic. In difesa, con il ritorno di Skriniar, Spalletti dovrà decidere chi affiancherà il difensore slovacco. La scelta sarà tra De Vrij e Miranda. Ballottaggio anche per il terzino destro, con D’Ambrosio che dovrebbe partire titolare e Vrsaljko pronto per la prima in maglia nerazzurra. Il terzino sinistro sarà Asamoah, il migliore in campo contro il Sassuolo.

A centrocampo, confermato Brozovic in regia, Vecino e Gagliardini si contendono l’altro posto disponibile, con l’uruguaiano che dovrebbe affiancare il centrocampista croato. In attacco, torna Perisic dal primo minuto, confermati Lautaro Martinez e Icardi, l’ultimo ballottaggio è sulla fascia destra. Politano o Keita? Spalletti potrebbe optare per lanciare dal primo minuto l’ex Monaco, per dare subito incisività alla fase offensiva.