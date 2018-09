Inter, Toni pubblica sui social una foto dal valore inestimabile

Toni, Pioli e il Fenomeno Ronaldo

Luca Toni, ex attaccante, fra le tante anche di Fiorentina e Bayern Monaco, ha postato quest’oggi, lunedì 3 settembre, una foto sul suo profilo Instagram che lo ritrae ai tempi della Fiorenzuola insieme a Stefano Pioli, ex tecnico proprio dell’Inter, e ad un campione di primo livello, ovvero Ronaldo il Fenomeno. “Anno 97-98 a Fiorenzuola. Ho pochissime foto ma questa vale per tutte!!) A sinistra Mister Pioli, a destra Mister Farris e in mezzo… Quello che mi ha chiesto di fare la foto“ – ha scritto l’ex calciatore -.

Da giovanissimo, l’ex attaccante della Roma ha potuto incontrare, conoscere uno dei campioni della storia nerazzurra e del calcio mondiale. L’esperienza ha toccato e non poco lo stesso Toni che ha anche aggiunto un pizzico di ironia alla pubblicazione e all’immagine in sè. L’immagine è arricchita anche dalla presenza di Stefano Pioli, ex allenatore nerazzurro che, due anni fa, ha preso il posto di De Boer sulla panchina meneghina.