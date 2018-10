Inter News: Oltre Modric c’è altro

(Inter News) Uno degli effetti della sosta del campionato è quella di rendere spazio alle voci di mercato. Quelle sull’Inter girano inevitabilmente tutte, o quasi, intorno a Modric. E’ in rotta con il Real, forse a gennaio, no di sicuro la prossima estate, il rosario delle banalità viene snocciolato ormai quotidianamente su media e social.

Ma c’è anche chi si discosta dal pensiero dominante cercando di capire le vere intenzioni di Corso Vittorio Emanuele. Che, necessariamente, non possono essere monopolizzate da un grandissimo giocatore ma ormai sull’orlo dei 34 d’età.

Il sito Calciomercato.com propone una prospettiva decisamente interessante in ottica centrocampo nerazzurro, specie in una logica di breve-medio periodo.

L’Inter si starebbe focalizzando su uno dei talenti più limpidi del calcio italiano, quel Sandro Tonali che dopo le splendide prove nell’Under 21 e nel suo Brescia sta catalizzando le attenzioni di tutti i maggiori club italiani e non solo. Uno su tutti il Chelsea di Maurizio sarebbe già pronto a mettere a disposizione delle rondinelle 20 milioni per portare Tonali a Londra.

Secondo CM.com l’Inter starebbe già lavorando sotto traccia per anticipare la concorrenza, lavorando in sinergia con la Sampdoria. L’Inter sarebbe pronta a rilevare il cartellino di Tonali con la società ligure fin da subito, lasciando il giovane talento a Brescia fino al termine del campionato cadetto. Il primo anno nella massima serie Tonali lo giocherebbe poi a Genova dove le pressioni sono minori e dove potrebbe trovare lo spazio giusto per assaggiare la massima serie nella maniera più opportuna.

(Fonte Calciomercato.com)