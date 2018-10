Inter, ti manca un “Modric”: Ausilio al lavoro (CdS)

Inter, ti manca un “Modric”

Modric è stato a lungo inseguito nella passata estate da Ausilio, che ha covato il sogno di portarlo all’Inter. Sogno infranto bruscamente dal presidente del Real Madrid Florentino Perez che non ha liberato il centrocampista croato. Un calciatore con le caratteristiche del 10 merengue però manca, poiché in estate non è arrivato nessun mediano.

E allora ecco che Piero Ausilio, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, si è rimesso al lavoro per regalare a Spalletti un calciatore con quelle caratteristiche durante il mercato di gennaio. Il sogno Modric resta ma, secondo il quotidiano romano, il trasferimento potrebbe avvenire più in estate che a gennaio.

Così, per l’immediato, dopo Vecino, il ds interista ha intenzione di pescare nuovamente a Firenze: l’obiettivo nerazzurro infatti è Jordan Veretout, regista-mezzala francese che sta incantando il pubblico viola. Corvino non ha alcuna intenzione di privarsi del calciatore a gennaio, vista la sua importanza nell’impianto di gioco disegnato da Stefano Pioli. Quindi si valutano altre piste.

Il sogno è Frenkie De Jong

L’Inter continua a lavorare attentamente sul mercato, alla ricerca dell’occasione giusta. Per rinforzare il centrocampo, il sogno è Frenkie De Jong dell’Ajax. Il mediano olandese è giovanissimo (classe 1997) ma straordinariamente forte. Su di lui infatti ci sono tutte le big del calcio europeo, Barcellona e le due squadre di Manchester.

La realtà, oltre a Veretout, porta a Palacios del Boca Juniors. E’ il classico “volante” argentino, in grado di giocare praticamente ovunque a centrocampo. Ha 20 anni ed è già finito nel mirino del Real Madrid. Ausilio ha già preso contatti con la dirigenza degli xeneizes e, probabilmente, prossimamente proverà ad affondare il colpo. Sullo sfondo resta l’ipotesi Barella, ma il suo valore è in costante ascesa e la valutazione che fa di lui il presidente del Cagliari Giulini spaventa i possibili acquirenti.