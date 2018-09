Inter, Thohir pronto all’addio: la strategia ed il nuovo successore

Inter: Suning pronto a prelevarne il 100%

L’Inter, a breve, potrebbe diventare a tutti gli effetti una proprietà di Suning. Di fatto è già cosi, ormai da mesi, ma sulle carte compare una piccola percentuale, il 31%, appartenente ad Erick Thohir. La famiglia Zhang sta trattando per assorbire completamente le azioni dell’imprenditore indonesiano.

Al momento, la carica di presidente dell’Inter corrisponde ed Erick Thohir ma è chiaro che i poteri decisionali spettano tutti al gruppo cinese. Per questo motivo il tycoon indonesiano sarebbe pronto a cedere le sue quote. Non è chiaro se verrà formalizzato tutto nel Cda di ottobre anche se il successore è stato già scelto.

Il ruolo sarà rivestito da Steven Zhang, da tempo, sempre al fianco dell’Inter anche in occasione della vittoria all’Olimpico che valse la qualificazione in Champions. Zhang Jr ha sostenuto la squadra anche in occasione dei nuovi arrivi del calciomercato estivo e sembra essere il riferimento numero uno del club.

Come riporta Quotidiano.net, sarà l’assemblea elettiva a stabilire le nuove cariche all’interno di un Cda che ora vede membri Ren Jun, Mi Xin, Liu Jun, Yang Yang, Zhang Kangyang, Alessandro Antonello, Erick Thohir, Handy Soetedjo e Nicola Volpi.

L’uscita definitiva di Thohir non avverrà brevemente e, stando agli ultimi aggiornamenti, il magnate indonesiano, prossimamente, perderà la carica da presidente ma non le quote di minoranza