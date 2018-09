Inter, Thohir investe ancora: pronto a far parte della società inglese

Thohir vicino all’intesa inglese

Erick Thohir è pronto a rilevare le quote dell’Oxford United. La società inglese che milita nel campionato di League One, serie C britannica, vedrà l’ingresso in società del magnate indonesiano. A riportare la notizia è Sumrith Thanakarnjanasuth, proprietario del club, il quale conferma:

“Thohir ha già il 30% dell’Inter, farà parte del board della nostra società”.

Thohir era stato anche proprietario del D.C. United, società dalla quale si è dimesso nel mese di aprile. Ora bisognerà capire quale sarà il destino in nerazzurro. L’imprenditore asiatico possiede ancora il 30% delle quote e la carica da presidente, ma è ormai lontanissimo dalle scelte decisionali del nuovo gruppo Suning. A breve il nuovo Cda aprirà e chiarirà i nuovi scenari. Nel frattempo la nuova squadra è pronta ad accoglierlo.

