Inter, Thohir: “Ho lasciato per i troppi impegni politici”

Thohir dall’Indonesia ha spiegato il perché ha lasciato la presidenza dell’Inter

Erik Thohir non é piú il Presidente dell’Inter. Al suo posto il giovanissimo Steven Zhang che ha già promesso di riportare l’Inter ai massimi livelli. Un impegno accolto con entusiasmo da parte dei tifosi dell’Inter che hanno dato piena fiducia al nuovo Presidente. Thohir ha dato tanto ai nerazzurri ma ha deciso proseguire altre strade.

Dall’Indonesia, l’ex Presidente nerazzurro ha spiegato i motivi del suo addio al calcio e ai nerazzurri. “Ieri sera, a causa del duro compito che ho intrapreso per le elezioni presidenziali, mi sono dimesso da presidente dell’Inter. Questo è il mio impegno ora, lavoriamo seriamente per questo obiettivo”. Un impegno quello in politica che non avrebbe permesso a Thohir di seguire la squadra come avrebbe voluto.