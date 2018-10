Inter, Thohir addio: ha portato in nerazzurro due pedine fondamentali

L’ex presidente si avvicina all’addio definitivo

Erick Thohir è ormai prossimo a dire addio all’Inter. Attualmente l’imprenditore indonesiano detiene ancora il 31% delle quote del club, ma è in attesa di vendere le sue azioni a Suning. Ieri, intanto, ha lasciato sia la carica di presidente, ora nelle mani di Steven Zhang, sia il CdA del club nerazzurro.

Cinque anni sicuramente intensi, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, vissuti spesso lontano dalla squadra ma sempre con partecipazione ed entusiasmo. Certo, cinque anni comunque senza successi. Il mondo Inter dovrà sempre ringraziare Erick Thohir per la sua vittoria più grande. L’indonesiano, infatti, rilevò il club nel momento più duro della gestione Moratti, nel novembre 2013, di fatto mettendolo in sicurezza per poi completare «l’opera» pescando Suning per il definitivo consolidamento e rilancio della società.

Nel Cda, ci sono ancora due suoi uomini: Isenta Hioe e Rudi Seti Laksama. Ma resta ancora proprietario del 31,05 per cento del club. Thohir ora è pronto a rilevare l’Oxford United nella League One inglese (la nostra Serie C), perché di fondo resta la passione per gli investimenti e lo sport. Negli anni è stato azionista dei Philadelphia 76ers in Nba e sempre negli Stati Uniti del D.C. United in Mls. “All’Inter ha riportato Roberto Mancini a cui regalò giocatori oggi fondamentali come Perisic e Brozovic. Lascia il club dopo averlo «riportato», seppur ormai in modo distaccato, in Champions. Forse, meritava di più“.

