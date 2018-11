Inter, tegola per Spalletti: infortunio per il difensore (GdS)

Inter, tegola per Spalletti

L’Inter si sta preparando, con tutte le difficoltà del caso, per il tour de force infernale che dovrà affrontare da qui al termine dell’anno, sostanzialmente. Anche se sono gli immediati impegni post Frosinone a preoccupare tanto Spalletti. Icardi e compagni, infatti, affronteranno in rapida successione Tottenham, Roma e Juventus e, come se non bastasse, queste gare saranno tutte in trasferta.

Per affrontarle, il tecnico nerazzurro dovrà rinunciare a Dalbert Henrique. Il terzino sinistro brasiliano, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è stato vittima di un problema muscolare che lo terrà fuori per almeno 20 giorni.

La risonanza magnetica alla quale è stato sottoposto ieri ha evidenziato una distrazione al gemello mediale della gamba sinistra. Peccato per l brasiliano, autore di una stagione decisamente più positiva rispetto a quella scorsa. Tra l’altro, Spalletti domani sera avrebbe scelto lui per dare un po’ di respiro a Kwadwo Asamoah.

Straordinari per Asamoah

L’Inter, al momento, ha due terzini infortunati: Dalbert e Vrsaljko. Se l’assenza del croato dovrebbe limitarsi solo alle prossime due partite, quella del brasiliano si annuncia decisamente più lunga. Asamoah quindi è chiamato agli straordinari.

Almeno fino a quando Vrsaljko non tornerà a disposizione di mister Spalletti. Il recupero del croato, infatti, permetterà al tecnico di Certaldo di dirottare D’Ambrosio sulla sinistra, ruolo svolto dall’ex Torino per gran parte della stagione scorsa. E’ emergenza, comunque, per le sfide contro Frosinone e Tottenham. Probabile che alla fine Spalletti deciderà di schierare Skriniar nel ruolo di terzino destro, così come accaduto nella gara d’andata contro gli inglesi.