Inter, tanti acciaccati: questi i nuovi assetti che Spalletti potrebbe proporre

Inter: si fa il conto degli infortuni

L’Inter non è assolutamente fortunata sul fronte infortuni. Dopo aver recuperato Radja Nainggolan, assente per l’intera preparazione a causa di un problema alla coscia, si dovranno monitorare le condizioni di altri calciatori. Mauro Icardi ha dato forfait a Bologna nell’ultimo turno di campionato. L’attaccante è stato schierato da Scaloni nell’amichevole tra Argentina e Colombia. Il numero 9 sicuramente verrà preservato sabato pomeriggio per permettergli il totale recupero in vista del Tottenham.

Lautaro Martinez non ha giocato nessuna partita con l’Albiceleste e, secondo gli esami strumentali di qualche giorno fa, l’ematoma al polpaccio non è ancora scomparso. Cattive notizie anche sul fronte croato dopo l’uscita di SIme Vrsaljko per un problema al ginocchio.

Gli assetti

In caso di forfait dell’ex Atletico Madrid sia in campionato che in Champions, Luciano Spalletti potrebbe optare per una difesa a tre con D’Ambrosio che accompagnerà Skriniar e De Vrij.

3421: Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Gagliardini( Vecino) Brozovic, Asamoah, Perisic, Nainggolan, Politano( Candreva), Icardi

4-2-31: Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah, Gagliardini ( Vecino), Brozovic,Perisic, Nainggolan, Politano ( Keita), Icardi

In caso di assenza del numero 9 nerazzurro, sarà l’ex Lazio a ricoprire il ruolo da prima punta. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, Gagliardini non è disponibile per la Champions League perchè escluso dalla lista Uefa.

Con il recupero di Vrsaljko

3421:Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Vrsaljko, Gagliardini( Vecino) Brozovic, Asamoah, Perisic, Nainggolan, Icardi

4231: Handanovic, Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah, Gagliardini( Vecino),Perisic, Nainggolan, Politano, Icardi