Inter, Tacchinardi: “I nerazzurri hanno potenziale, ma devono…”

Tacchinardi: “Nainggolan sarà fondamentale”

Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, fa il punto sul campionato appena iniziato, un campionato che vede la squadra bianconera ancora in vantaggio sulle altre. “La Juve è sola in testa e Allegri, un allenatore super, in realtà deve ancora decidere che abito metterle. E non vedo chi possa batterla in Italia, anche se non ci fosse Cristiano Ronaldo. C’è l’Inter che ha ottime potenzialità, ma deve fare un passo in avanti come mentalità, e in questo senso Radja Nainggolan è importantissimo. Poi vengono Napoli e Milan” – ha dichiarato l’ex professionista -.

L’Inter scenderà in campo domani, sabato 15 settembre, alle ore 15 sul prato verde di San Siro. i nerazzurri affronteranno il Parma. L’obiettivo dei ragazzi allenati da Spalletti sarà quello di vincere per dare continuità al successo di Bologna. In quell’occasione sono andati in gol Nainggolan, Candreva e Perisic. Questi ultimi dovrebbero agire alle spalle di Keita, nel ruolo di punta centrale. Ma Politano resta in lista per una maglia da titolare. Le scelte di Spalletti saranno mirate anche in vista dell’impegno di Champions League contro gli Spurs.