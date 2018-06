(ID) – La Roma ‘trema’, l’Inter stringe su Florenzi: le ultime

Florenzi: la Roma ora ha ‘paura’ di perderlo

Alessandro Florenzi e l’Inter è un matrimonio che si farà? Difficile dirlo con certezza oggi, giovedì 28 giugno. Questa intricata vicenda ha tre certezze. L’ultima delle quali è emersa, dopo mezzanotte, e la redazione di InterDipendenza l’ha raccolta in esclusiva. Per capire a che punto siamo, facciamo prima due passi indietro. Alessandro Florenzi è un pupillo di Luciano Spalletti. Proprio il tecnico di Certaldo, come ID ha raccontato in esclusiva, si è mosso nei giorni scorsi in prima persona. Insomma: ha gettato l’amo per capire se ci sono le possibilità di un trasferimento del giocatore. E questa è la prima certezza. Ora passiamo alla seconda. Alessandro Florenzi, ad oggi, non ha ancora accettato l’offerta di rinnovo di contratto della Roma. Come riportato anche dall’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, il direttore sportivo Monchi ha proposto 3 milioni di euro.

La grande novità delle ultime ore

Proprio dopo quest’offerta, nell’ambiente romano è iniziata a serpeggiare ‘paura’. E’ proprio la sensazione che, come raccontano i bene informati, avrebbe confidato il direttore sportivo giallorosso. Il giocatore ha infatti un contratto in scadenza il 30 giugno 2019. Insomma: fra dodici mesi si potrebbe liberare gratis e la Roma, oltre a perdere un grandissimo giocatore, perderebbe anche diversi soldi. Per questi motivi, nelle prossime ore, l’Inter proverà a stringere per il giocatore. Intanto la società ha messo sul piatto una proposta da quattro milioni di euro a stagione. Se son rose, fioriranno: c’è da scommetterci.

Davide Currenti

Matteo Gardelli