Inter: Steven Zhang, social e passione

(Inter) Steven Zhang, rampollo di casa Suning, è deputato a rappresentare il padre dentro la società nerazzurra, e senza dubbio sta svolgendo il suo compito in maniera non formale.

Il suo coinvolgimento appare sempre più forte. Dalla presenza sul campo dell’Olimpico, commosso dopo la conquista del quarto posto, fino alla manifestazione di oggi, i sintomi del tifo sono sempre più evidenti.

Il ragazzo è molto presente sui social e quando si parla di Inter lo fa con sempre maggior passione.

Oggi è comparso un sondaggio sul profilo Instagram della Champions League, nel quale si chiedeva di esprimere il gradimento relativo agli acquisti delle squadre che si sono qualificate per la competizione europea.

Steven Zhang non si è lasciato scappare l’occasione di offrire un proprio giudizio, sicuramente di parte, con una preferenza in particolare e una risposta già da presidente: “Tutti i miei giocatori”. In risposta, molti tifosi nerazzurri hanno colto la palla al balzo per ricordare a Steven la parola d’ordine di questi giorni. Un altro tormentone social: Inter, #RiprendiRafinha. Chissà se Zhang Junior ha memorizzato…