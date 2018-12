Inter, spunta un nome nuovo per la difesa: Miranda ai saluti (GdS)

Inter, nome nuovo per la difesa

L’Inter, nelle prossime sessioni di mercato, sarà impegnata nella sostituzione di Joao Miranda, centrale brasiliano di grande esperienza che però sta giocando poco ultimamente e che quindi vorrebbe cambiare aria. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’ex Atletico Madrid potrebbe salutare Milano già nella sessione di mercato.

In quel caso Marotta e Ausilio sarebbero costretti a coprire la sua partenza subito e, a tal proposito, sarebbe già pronto il sostituto: stiamo parlando di Cristian Romero, centrale argentino in forza al Genoa. L’ex Belgrano, lanciato da Juric nella sfida pareggiata contro la Juventus, sta dimostrando di essere un grande talento.

Già, talento perché Romero ha solo 20 anni. Si tratta quindi di un calciatore giovane e forte, proprio gli ingredienti che Suning cerca nei suoi acquisti. Nonostante queste voci, l’agente del calciatore avrebbe smentito i contatti con la dirigenza nerazzurra. Vedremo, se però Miranda dovesse partire, l’argentino sarebbe un serio candidato per la sua successione.

Problemi per il ritorno in Brasile di Miranda

Joao Miranda vorrebbe tornare in Brasile in modo da concludere nel suo paese la sua brillante carriera. Il Flamengo si è fatto sotto su di lui ma, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarebbe “spaventato” dall’ingaggio che percepisce all’Inter, ovvero 3 milioni di euro.

In ogni caso, il Flamengo non è l’unica squadra interessata al centrale nerazzurro. La rosea, infatti, parla di molte richieste giunte ad Ausilio e Marotta per lui. Situazione dunque da monitorare perché la cessione di Miranda a gennaio aprirebbe nuovi e interessanti scenari per la sessione invernale.