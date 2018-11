Inter, Spalletti:”Non dobbiamo avere paura, sarà uno scontro a viso aperto”

Nel corso della conferenza stampa tenutasi ieri alla vigilia del big match che questa sera vedrà in campo Tottenham e Inter, Luiciano Spalletti ha raccontato le sue sensazioni sulla partita. Non c’è dubbio che il tecnico neroazzurro non abbia un buon feeling con l’Inghilterra: sette sconfitte in sette trasferte oltre Manica.

A Wembley sarà la prima volta, perciò servirà una grande reazione dei ragazzi di Spalletti: “Domani sera non c’è tempo per aver paura. Non c’è pressione che tenga, siamo a Wembley in uno dei monumenti del calcio europeo, ma noi veniamo da San Siro e siamo abituati alla storia e al calore. È’ il termometro per vedere se si ha il livello da Inter”

Gara da dentro o fuori

Per l’Inter il match di questa sera sarà una gara da dentro o fuori: “Dobbiamo pensare a una gara da scontro diretto, non nell’ottica del girone. Se non portiamo a casa il risultato qui poi potremmo non essere padroni del nostro destino. Non abbiamo vantaggi, gli ottavi sono tutti da conquistare, non ascoltiamo il gatto e la volpe o il grillo parlante e i discorsi su due risultati su tre. La qualificazione è dentro il risultato di domani sera. Sono tanti anni che i tifosi aspettano queste partite: devono vedere che siamo disposti a tutto per questo risultato. La possibilità di qualificarci è reale, ma la dobbiamo sudare fino all’ultima goccia”

Fonte: gazzetta.it