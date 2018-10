Inter – Spalletti vuole maggiore incisività dal suo esterno. Il giocatore…

Perisic: l’euroriscatto sarà contro il Psv?

L’Inter, nella serata di mercoledì, è attesa dalla seconda gara del girone contro il Psv. I nerazzurri vogliono continuare a vincere per regalare emozioni e punti alla società e ai tifosi. Luciano Spalletti, allenatore della formazione interista, si affiderà ai titolari per l’incontro europeo, un incontro determinante per il passaggio del turno alla fase successiva.

Gli olandesi del Psv sono reduci dalla sconfitta con il Barcellona al Camp Nou e vorranno rifarsi. Il manager Orange, Mark Van Bommel, ricorda la sconfitta rimediata con la società di Corso Vittorio Emanuele in occasione della finale di Champions del 2010 e vuole rifarsi. Il grido di battaglia nordico viene contrastato dal professionista di Certaldo.

Più incisività negli ultimi 20 metri

I suoi top player sono pronti a dare battaglia. L’ex Roma si aspetta molto da Icardi, Nainggolan, ripresi e non poco nell’esordio contro gli Spurs, e anche da Perisic. Il croato, in ritardo di condizione, fatica ad incidere in questo inizio di stagione. Il numero 44 nerazzurro risulta troppo scontato in fase offensiva.

In difesa, i suoi recuperi sono fondamentali, ma Spalletti vorrebbe vederlo più incisivo e concreto negli ultimi 20 metri, ovvero nella zona di campo dove serve maggiore creatività e disinvoltura. Lo stesso discorso tocca anche gli altri interpreti di ruolo, ovvero Politano e Keita. L’ex Sassuolo si è sbloccato contro il Cagliari, sorprendendo tutti.