Inter, Spalletti vuole il giocatore per la sfida con la Roma

Inter, Ramires è l’obiettivo numero uno

L’Inter ha bisogno di un centrocampista per dare una scossa al reparto. Ramires è l’obiettivo numero uno, è il giocatore che Spalletti vorrebbe per la super sfida contro la Roma. Il brasiliano, capitano dello Jiansu Suning, ha già dato la sua disponibilità al trasferimento ed è disposto a ridursi l’ingaggio pur di tornare a mettersi in gioco nel calcio che conta. A Milano, l’ex Chelsea sarebbe titolare, poichè possiede caratteristiche che gli altri del reparto nerazzurro non hanno. Il numero 7 della squadra cinese ha ottimi tempi di inserimento, ma è anche bravo in fase di impostazione e recupero palla.

Con Ramires in squadra, Spalletti potrebbe pensare ad un cambio di modulo e passare al 4-3-3. Anche se lo stesso verdeoro ha le doti per giocare anche nei due davanti alla difesa. Il talento cresciuto nel Benfica giocherebbe al fianco di Borja Valero, regista, e Vecino agirebbe da mezzala. La presenza del brasiliano diventa decisiva in vista della supersfida contro la Roma. L’Inter, dopo il pareggio rimediato a Firenze, non può più sbagliare. I ragazzi di Spalletti devono tornare alla vittoria per rimanere terzi e per allungare sulla Roma. La Lazio sta vivendo un ottimo periodo di forma e non ha intenzione di fermarsi. La squadra di Inzaghi sono una minaccia.