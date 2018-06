Inter, Spalletti vuole una colonna per il suo centrocampo. Ausilio…

Carvalho: il gigante d’equilibrio che ha impressionato Spalletti

L’Inter, dopo aver ufficializzato l’acquisto di Nainggolan, non ha intenzione di fermarsi. Il mercato in entrata non è finito per la società di Corso Vittorio Emanuele. Piero Ausilio, direttore sportivo della compagine meneghina, vuole regalare altre tre pedine all’allenatore della Prima squadra Luciano Spalletti. Una di queste pedine sarà un centrocampista, un mediano, giocatore completo in grado di alzare il livello del reparto interista. A parte Dembelè, che è il preferito della società e del tecnico, sta scalando posizioni William Carvalho dello Sporting Lisbona. Il gigante portoghese, al momento, sta disputando il Mondiale con il suo Portogallo, ma è una situazione che intriga Ausilio e staff per diversi motivi.

Stiamo parlando di un mediano classe 1992 tutto fisico ed equilibrio. Williamha un fisico roccioso che gli consentirebbe anche di occupare la piazzolla di difensore centrale. Viene paragonato a Patrick Vieira, vecchia conoscenza nerazzurra, poichè bravo, soprattutto, a bloccare l’azione avversaria e a far ripartire la propria squadra, essendo in possesso di una buona visione di gioco. Nell’ultima stagione disputata in Portogallo, il centrocampista ha totalizzato circa 24 presenze, segnando anche un gol, e fornendo due assist ai compagni di squadra. Accanto a doti, qualità interessanti, ci sono anche diversi difetti. Il portoghese, dal punto di vista atletico, è forte sì, ma anche lento e macchinoso. Se preso in velocità, lo stesso giocatore può andare in difficoltà. Questi ultimi aspetti non convincono a pieno Spalletti e Ausilio, i quali stanno valutando con molta attenzione la situazione che sta prendendo corpo in casa Sporting Lisbona.

Caos societario e giocatori a parametro zero

Il caos societario che sta colpendo lo Sporting Lisbona interessa da vicino l’Inter e diverse società europee perchè molti giocatori hanno deciso di lasciare la compagine biancoverde, rescindendo i loro contratti, i loro rapporti lavorativi con lo stesso Sporting. Anche lo stesso Mihajlovic, neo allenatore dei lusitani, potrebbe presto tornare a casa dopo aver firmato solo 10 giorni fa.

Carvalho sarebbe un’occasione a costo zero così come Bruno Fernandes, ex trequartista della Sampdoria che interessa anche alla Roma, la quale, però, ha appena preso Pastore. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per far sì che la dirigenza interista prenda una decisione in merito al colpo da effettuare a centrocampo. Lo stesso gigante portoghese verrà visionatonel corso delle prossime partite del Mondiale, a partire dagli ottavi di finale con l’Uruguay.

Il mediano non è l’unica priorità della dirigenza interista. Si cercano anche un terzino destro e un estreno di attacco. Per quanto riguarda il primo, Zappacosta resta il primo obiettivo, resta il nome più forte e visionato dalla società di Corso Vittorio Emanuele. Per il ruolo di esterno, invece, Malcom resta il preferito di Spalletti.

Tutto entro il 29 giugno?

Il 29 giugno è una deadline importante in casa Inter, poichè il Bordeaux si ritrova per il ritiro precampionato e spera che anche Malcom risponda alla chiamata. L’Inter, dal canto suo, spera di chiudere il prima possibile una trattativa già avviata da diversi giorni.