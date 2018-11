Inter, Spalletti sulle spine: calciatore non al meglio (GdS)

Inter, Spalletti preoccupato

L’Inter è uscita dalla sfida casalinga contro il Barcellona con il morale a mille, un po’ per l’ennesima e straordinaria rimonta, un po’ per non aver perso contro un avversario decisamente più forte. C’è però stata una nota negativa nel corso della serata di martedì: Radja Nainggolan.

Il centrocampista belga è stato impalpabile, assente, indietro di condizione. La scelta di schierarlo dal primo minuto non è stata felice, infatti Radja non è mai riuscito ad entrare in partita. Galleggiava tra centrocampo e attacco senza però avere la possibilità di fare nulla. Un passo indietro davvero preoccupante, che però ha una spiegazione.

L’infortunio alla caviglia subito nel derby non ha concesso a Nainggolan di allenarsi con regolarità. Infatti, aveva solo quattro allenamenti nelle gambe, logico che contro una squadra in palla come quella catalana andasse in grossissima difficoltà. Ora bisogna decidere cosa fare: farlo giocare domenica contro l’Atalanta o tenerlo a riposo? Spalletti è preoccupato.

Non è al meglio

Spalletti è preoccupato perché Nainggolan non è al meglio e non recupererà, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nemmeno entro domenica, quando l’Inter affronterà l’Atalanta a Bergamo. E allora che fare? L’idea più saggia sarebbe farlo riposare domenica: dopo c’è la sosta, lui rimarrà ad Appiano ad allenarsi e a mettere chilometri nelle gambe per tornare quello di qualche settimana fa.

I sostituti non mancherebbero: c’è Borja Valero e c’è Joao Mario che ha dimostrato di essere in un momento di condizione spaziale. Spalletti prenderà una decisione nei prossimi giorni, ma il rischio che Nainggolan salti la sfida contro l’Atalanta, ad oggi, è concreto.