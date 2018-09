Inter, Spalletti spera nel recupero e pensa alla doppia soluzione

Spalletti pensa alla clamorosa scelta

L’Inter esordirà alle ore 18.55 in Champions League contro il Tottenham. Tanti dubbi di formazione anche dovuto agli altrettanti infortuni. Ultimo in ordine di tempo quello di Danilo D’Ambrosio che è stato lo stesso convocato dal tecnico di Certaldo.

Anzi, secondo Sky Sport 24 il terzino italiano starebbe meglio, dopo l’infortunio rimediato nel match contro il Parma, e Luciano Spalletti vorrebbe anche rischiarlo per proporre una difesa a quattro. Con l’inserimento dell’ex Torino, verrebbe chiamato in causa anche Matteo Politano sulla corsia destra. Restano ancora tanti dubbi che verranno sciolti soltanto in occasione della riunione tecnica prima della partita. Qualora non dovesse avvenire il recupero, sarà confermata la difesa a 3 con Skriniar, De Vrij e Miranda. Con i tre centrali dovrebbero essere Ivan Perisic e Radja Nainggolan a sostenere Mauro Icardi