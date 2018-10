Inter – Spalletti spera nel recupero dei suoi terzini. Il derby…

Vrsaljko-D’Ambrosio: il recupero procede senza sosta

L’Inter, in attesa dei Nazionali, lavora a ranghi ridotti. Molti giocatori sono lontani da Appiano. Luciano Spalletti, fortunatamente, può dedicarsi ad un buon numero di interpreti infortunati e non, tenendo sotto stretta osservazione anche il loro recupero.

D’Ambrosio e Vrsaljko sono gli indiziati speciali in questo senso. Entrambi i terzini stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Il croato, reduce da una buona prestazione contro la Spal, ha avuto una piccola ricaduta e ora tenta il recupero in vista del derby di Milano.

Una gara da non perdere

Lo stesso D’Ambrosio, rimasto in panchina proprio a Ferrara, vuole essere presente alle prossime sfide della squadra, le quali saranno di latissimo livello. La stracittadina con il Milan arriva in un momento in cui entrambe le squadre stanno migliorando dal punto di vista della condizione e del gioco.

La tenuta atletica di entrambe le compagini è buona. Per questo motivo la pausa per le Nazionali è temuta, è sintomo di preoccupazione e paura. Dal punto di vista dei nerazzurri, sarà necessario che ogni interprete sia al massimo della condizione. Dopo il derby, infatti, i nerazzurri saranno di scena al Camp Nou contro il Barcellona e poi a Roma contro la Lazio.

Ogni gara, ogni punto sarà fondamentale. Il gruppo dovrà essere forte e supportarsi. Inizia un vero e proprio periodo di fuoco per i ragazzi di Spalletti. Icardi e Lautaro, impegnati con la loro Argentina contro il Brasile, molto probabilmente, sarnno gli ultimi a tornare.