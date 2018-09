Inter, Spalletti sorride: dopo la sosta Nainggolan tirato a lucido

Il belga pronto a prendersi l’Inter

Secondo il Corriere dello Sport, la pausa restituirà a Luciano Spalletti un Radja Nainggolan tirato a lucido.

“A Bologna si è avuto un assaggio di quanto l’Inter possa giovarne dalla qualità di Radja Nainggolan. I nerazzurri senza il belga rischiano di trovarsi rapinati della fantasia, tant’è che nelle prime due giornate sembrava avessero il motore in folle”.

Nainggolan è il valore aggiunto, lo scorso anno è stato fondamentale nei momenti chiave

Il quotidiano afferma che “Nainggolan è inevitabilmente il valore aggiunto di questa Inter: non un caso, se nelle prime settimane della stagione lo si è risparmiato evitandogli il campo. Precauzionalmente, proprio per non gravare sul problema occorso a Lugano nella prima amichevole estiva.

Il belga l’anno scorso è stato importante nei momenti-chiave, anche con una frattura che si stava via via consumando con la Roma. Ma quella fascia di capitano, indossata 9 volte con Di Francesco, qualcosa voleva pur dire. Come ad esempio i due gol al Liverpool nella sfortunata semifinale Champions. Oppure la rete nel derby con la Lazio, a novembre. Tutti frammenti di un campionato di transizione, quello in cui Nainggolan aveva con sé il ricordo dell’ultima esaltante stagione con Spalletti e la prospettiva – poi concretizzata – di raggiungerlo all’Inter. Adesso ci sono gli ingredienti per rendere scintillante la stagione, da trequartista, come piace a lui.

Senza il suo gol a Bologna, per l’Inter non sarebbe stato facile spaccare la partita e passare una sosta con la serenità della prima vittoria stagionale. Poi c’è appunto il feeling con il tecnico toscano che, una volta arrivato a Milano, ha spinto la società a strapparlo ai giallorossi”.

Fonte: CDS