Inter, Spalletti si aspetta qualcosa in più dal suo terzino. Il giocatore…

Asamoah: più cross e meno passaggi orizzontali

L’Inter, dopo aver ottenuto la prima vittoria stagionale contro il Bologna, vuole mantenere al to il livello delle sue prestazioni in vista dei prossimi impegni. Spalletti, allenatore della squadra milanese, si aspetta il massimo da tutti i suoi intepreti al rientro dalla pausa per le Nazionali.

Tra sorprese e delusioni, uno dei giocatori maggiormente nel mirino delle direttive del tecnico è Asamoah. Il terzino ex Juventus è stato uno dei migliori nelle prime due uscite stagionali contro Sassuolo e Torino, ma non è stato all’altezza delle aspettative nella gara del dall’Ara. Il ghanese ha giocato una gara fin troppo prudente.

L’esordio in Champions si avvicina

In più di un’occasione l’ex Udinese ha preferito tornare sui suoi passi e non forzare la giocata o il cross. La difesa bolognese si è dimostrata ben organizzata e pronta ad aggredire e contrastare le iniziative avversarie.La difesa, la retroguardia dei ragazzi di Inzaghi ha messo in difficoltà l’attacc nerazzurro perchè attenta e precisa almeno fino al minuto 70′.

Gli spazi erano pochi e ciò non ha consentito ad Asamoah e ai suoi compagni di attaccare al meglio. La porta sembrava quasi stregata, ma la rete di Nainggolan ha riempito di gioia l’ambiente interista. Candreva e Perisic hanno chiuso la pratica.La prima vittoria del torneo è stata sudata, ma è arrivata grazie allo spirito di squadra e alla tecnica dei singoli interpreti. Alcuni giocatori non sono ancora al meglio della condizione, ma ora c’è tempo per recuperare al meglio.

Ora spazio alla pausa per le Nazionali. Al rientro, la squadra dovrà essere pronta ad affrontare impegni di primo livello, tra cui il ritorno in Champions League. L’esordio sarà a San Siro contro gli Spurs di Kane e Pochettino. Si preannuncia una sfida di fuoco, soprattutto, fra il bomber inglese e il capitano dell’Inter Mauro Icardi.