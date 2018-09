Inter, Spalletti pensa alla difesa a quattro contro il Parma

Il tecnico nerazzurro abbandona la difesa a tre e lavora sull’inserimento di Vrsaljko.

Continua la preparazione ad Appiano Gentile per i nerazzurri non impegnati con le rispettive Nazionali. Spalletti vuole recuperare terreno dalla capolista Juventus e cerca una vittoria già contro il Parma. Il 15 settembre i nerazzurri se la vedranno con la squadra di D’Aversa che, a Collecchio, sta preparando al meglio la sfida l’Inter. Quest’ultimo in questi giorni sta provando la difesa a quattro come già sperimentato a Bologna. L’idea sarebbe quella di abbandonare per un po’ la difesa a tre inserendo un difensore che ha il volto del croato Vrsaljko.

Spalletti dovrà valutare anche la questione attaccanti. Preoccupa il problema al polpaccio di Lautaro costretto a rientrare dal ritiro dell’Argentina e si aspettano risposte positive da Icardi. Dopo il risentimento muscolare che lo ha visto saltare la sfida contro il Bologna, l’attaccante nerazzurro si sta allenando regolarmente in Nazionale e non smette di lanciare messaggi rassicuranti a Spalletti e a i propri compagni.