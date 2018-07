Inter, Spalletti mette a punto la difesa di acciaio e aspetta l’ultimo tassello

Spalletti alza il muro con i nuovi innesti

Luciano Spalletti è stato accontentato, almeno in parte, con gli acquisti di De Vrij, Asamoah, Martinez, Nainggolan e Politano. Il manager di Certaldo, soprattutto in difesa, potrà contare su un reparto completo, poichè fatto di fisico, esperienza e visione di gioco. Già l’anno scorso, la difesa dell’Inter è stata una delle migliori del campionato grazie alle prestazioni di Skriniar e compagni. Lo slovacco, in particolar modo, si è dimostrato uno dei leader della rosa. L’ex Samp sarà uno dei pilastri dell’Inter del futuro. Al suo fianco, Spalletti dovrebbe inserire De Vrij. L’olandese ex Lazio, arrivato a Milano a costo zero, è una pedina di tutto rispetto, una pedina che garantisce sicurezza.

Lo stesso De Vrij si giocherà il posto in squadra con Miranda. Il brasiliano, ora al Mondiale con il suo Brasile, è stato uno dei titolari di Spalletti nell’ultima stagione e non ha intenzione di lasciare, di abbandonare il suo posto in squadra. La concorrenza, sana, farà bene ad entrambi al fine di dare il meglio per la formazione meneghina sia in campionato sia in Champions League. Un altro giocatore da segnalare, sempre in ottica difensiva, è Asamoah. Il terzino sinistro, ex Juventus, è arrivato a Milano a costo zero, come il collega De Vrij, abbracciando il progetto dell’Inter. L’esterno garantisce esperienza ed efficacia in entrambe le fasi di gioco.

Manca ancora un innesto per completare il reparto

Spalletti attende, però, ancora un innesto per completare il reparto arretrato. I nomi che circolano, in questo senso, sono molti. Florenzi è il preferito del tecnico. La Roma sta trattando per il rinnovo del ragazzo che vorrebbe diventare una bandiera in casa giallorossa. Le parti si stanno avvicinando.

Zappacosta è un altro nome che piace, che interessa ai dirigenti dell’Inter. la società di Corso Vittorio Emanuele valuta il terzino del Chelsea che, dopo una prima stagione di alti e bassi, potrebbe decidere di tornare in Italia per avere maggiore continuità.

Darmian, infine, resta un’idea lasta minute. Il giocatore del Manchester United vorrebbe incassare almeno 20 milioni dalla cessione dell’ex Toro. Per ora non è stata intavolata una trattativa, ma le parti potrebbero intensificare i contatti nel mese di giugno.